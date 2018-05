Gespräche mit Netanjahu: Putin hält Lage im Nahen Osten für „angespannt“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu die Lage im Nahen Osten als „angespannt“ bezeichnet. Außerdem hat der russische Staatschef aufgerufen, nach Wegen zur Beilegung der Konflikte in der Region zu suchen.

„Wir werden natürlich Ihren Besuch nutzen, um über die bilateralen Beziehungen sowie über die Probleme in der Region zu sprechen. Die Lage ist leider angespannt. Ich will die Hoffnung darauf äußern, dass wir nicht nur reden, sondern auch nach Lösungen suchen können, die zur Milderung der Lage führen sowie uns ermöglichen werden, Wege zur Beilegung scharfer Konflikte zu finden“, sagte Putin.

Der israelische Ministerpräsident merkte an, er rechne auch damit.

„Ich schätze die Gelegenheit sehr, über die Sie gesprochen haben – mit Ihnen die Lage zu besprechen und gemeinsam zu überlegen, wie wir in der Region richtig handeln können und wie wir die Bedrohungen, die in der Region bestehen, verantwortungsvoll und vernünftig beseitigen können“, so Netanjahu.

Am Mittwoch hatten Putin, Netanjahu und der serbische Präsident Aleksandar Vucic an der feierlichen Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer in Moskau teilgenommen.