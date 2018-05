Donbass-Konflikt: Moskau beharrt auf der „Steinmeier-Formel“ – Lawrow

Russland wird laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow bei der Regelung des Konfliktes in der Ostukraine darauf bestehen, die sogenannte „Steinmeier-Formel“ über den Sonderstatus für den Donbass schriftlich festzuhalten. Das erklärte Lawrow am Donnerstag in Moskau nach den Gesprächen mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas.