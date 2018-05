Irans Raketen sind nicht für Massenvernichtungswaffen bestimmt - Regierung

Der Iran entwickelt keine Raketen, die für die Beförderung von Massenvernichtungswaffen geeignet wären. Das geht aus der jüngsten Erklärung der Regierung in Teheran hervor. „Die USA und ihre Verbündeten dürfen dem Land sein Recht auf die Selbstverteidigung nicht absprechen“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Papier.