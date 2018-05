Putin-Erdogan-Telefonat: Was stand auf der Agenda? – Kreml enthüllt Details

Das Telefongespräch hat auf Initiative der türkischen Seite stattgefunden.

„Der türkische Staatschef hat Wladimir Putin herzlich zum 73. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg und zu seinem Amtsantritt als Präsident Russlands gratuliert“, heißt es von dem Kreml-Pressedient.

© AP Photo / Burhan Ozbilici Ausstieg aus Atom-Deal: USA werden verlieren – Erdogan

Dabei wurde „die Situation um den einseitigen US-Ausstieg aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan zum Iran-Atomprogramm besprochen“. Im Gespräch wurde betont, „dass der Erhalt des Abkommens grundsätzlich wichtig für die internationale und regionale Sicherheit sowie für das globale Nichtverbreitungsregime ist“.

Die beiden Seiten bestätigten demnach ihre Entschlossenheit für eine weitere Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern des Handlungsplans sowie für die Koordinierung der Schritte in diesem Kontext.

Darüber hinaus wurden „die Fragen der Syrien-Regelung und die Umsetzung der bilateralen Schlüsselprojekte behandelt“.

Wladimir Putin war am 7. Mai zum vierten Mal als Präsident Russlands vereidigt worden. Bei der Präsidentschaftswahl am 18. März hatte Putin fast 77 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Davor hatte er bereits 2000, 2004 und 2012 die Präsidentschaftswahlen in Russland gewonnen.