Trump-Kim-Treffen in Singapur: Weißes Haus erklärt Ortswahl

„Sicherheit, Lage, Neutralität“, begründete ein Vertreter der US-Administration gegenüber Sputnik die Entscheidung der amerikanischen und nordkoreanischen Seite.

Demzufolge wird der Gipfel einen Tag dauern. Es bestehe jedoch die „Möglichkeit einer Verlängerung“.

Der Vize-Sprecher des Weißen Hauses, Raj Shah, erklärte vor der Presse, dass Singapur im Stande sei, „die Sicherheit beider Präsidenten zu gewährleisten“. Bisher sei nicht klar, ob Trump und Kim unter vier Augen oder nur zusammen mit den Delegationen verhandeln würden.

An den Feinheiten des Gipfels soll noch gefeilt werden. Er könne überhaupt abgesagt werden, falls es von Pjöngjang „provokative Handlungen“ geben würde.

„Es gibt mehrere Dinge. Provokative Handlungen seitens Nordkoreas werden beispielsweise nicht begrüßt. (…) Das Treffen wurde vereinbart, es kann jedoch offenbar aus verschiedenen Gründen gestrichen werden“, zitiert den Sprecher die Singapurer Zeitung „The Straits Times“.

Er betonte, dass das erste Treffen zwischen China und Taiwan in Singapur stattgefunden hätte.

Der US-Außenminister, Mike Pompeo, war zur Vorbereitung des Gipfeltreffens zwischen Washington und Pjöngjang bereits zweimal innerhalb weniger Wochen nach Nordkorea gereist. Als Ergebnis seiner Verhandlungen wurden drei Amerikaner koreanischer Abstammung aus der nordkoreanischen Haft entlassen. Sie kehrten mit dem Minister in die USA zurück.

Am Donnerstag verkündete Donald Trump auf Twitter das Datum und den Ort des Treffens mit Kim Jong Un. Am 22. Mai wird Trump den südkoreanischen Präsidenten, Moon Jae-in, in Washington empfangen.