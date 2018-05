Drohung aus Iran: Tel Aviv und Haifa werden zerstört, falls…

„Wir wollen uns mit dem Thema Atombombe nicht befassen. Im Gegenteil: Unsere Politik setzt auf Abschreckung. Vor diesem Hintergrund soll die Raketenstärke des Iran täglich wachsen, damit Israel immer wach bleibt. Sollte es töricht handeln, werden wir Tel Aviv und Haifa dem Erdboden gleichmachen“, sagte Khatami in seiner Predigt zum Freitagsgebet an der Universität Teheran.

In der Nacht zum Donnerstag hatte Israel iranische Militärobjekte in Syrien angegriffen. Das soll die Antwort auf einen Raketenbeschuss seitens der in Syrien stationierten iranischen Kräfte gewesen sein.

Bei dem Angriff kamen offiziellen Angaben zufolge drei Menschen ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Der Schlag wurde gegen die Orte der Dislozierung von iranischen Militäreinheiten sowie gegen die Stellungen der Luftabwehrsysteme der syrischen Regierungsarmee in der Region Damaskus und im Süden Syriens ausgeführt.