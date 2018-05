Irak verkündet endgültigen Sieg über IS* – und weiteres Vorgehen gegen Terrorzellen

Der Sieg über die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat* im Irak im Jahr 2017 ist laut dem irakischen Botschafter in Russland Haidar Mansour Hadi endgültig gewesen.

Im Irak gebe es Überbleibsel kleiner Terrorgruppen, bei deren Vernichtung die Zivilbevölkerung helfe, erklärte der Botschafter Sputnik am Rande des Gipfels „Russland-Islamische Welt“, der auch als „KazanSummit“ bekannt ist. Er wird seit dem 10. Mai in Kasan, der Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan in Russland, abgehalten und bis zum 12. Mai dauern.

„Es gibt einige Menschen, die dem Islamischen Staat treu sind, es sind aber gar nicht viele. Militärs und die Aufklärung strengen sich an, um sie ausfindig zu machen. Die Iraker kooperieren mit den Sicherheitsbehörden und tauschen Informationen aus, um die gebliebenen Reste des IS auf dem Territorium des Iraks schnell auszulöschen“, so Haidar.

Die USA und ihre Verbündeten führen seit 2014 eine Operation gegen den IS im Irak sowie in Syrien, wo sie jedoch ohne Genehmigung der offiziellen Behörden des Landes agieren.

* Islamischer Staat (IS, auch Daesh), eine in Russland verbotene Terrorvereinigung