Israels Vorschlag an Assad: „Schmeißen Sie die Iraner raus“

„Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um eine Nachricht an Assad zu übermitteln: schmeißen Sie die Iraner, Qassem Soleimani (Al-Quds-Kommandeur – Anm. d. Red.) und die Al-Quds-Kräfte raus. Sie werden Ihnen nicht helfen, ihre Anwesenheit schafft nur Probleme“.

Syrien wird unverzüglich auf Angriffe von Israel antworten – syrischer Botschafter

Nur wenn sich Syrien von den Iranern befreie, sei es möglich, sich zu einem neuen Leben zu bewegen, so Lieberman weiter.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Israel in der Nacht auf Donnerstag ungefähr 70 Raketen auf iranische Infrastrukturobjekte in Syrien abgefeuert hatte. Laut Israel war das eine Antwort auf den Beschuss israelischer Positionen in der Region der Golanhöhen durch iranische Al-Quds-Brigaden gewesen.