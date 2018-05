„Bewahren, was noch funktioniert“: Warum EU den Iran-Deal nicht kippt – Mogherini

Laut der EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini will die Europäische Union das Iran-Abkommen aufrechterhalten, weil es funktioniert. Dies erklärte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik bei einer Konferenz in Florenz.

„Der Zustand der heutigen Welt ist ein Zustand des Chaos, die Ausbreitung von Krisen und die Konfrontation scheinen Vorrang vor der Rationalität zu haben“, so Mogherini.

In einer Zeit, „in der alles falsch läuft“, sei es notwendig, an den Dialog anzuknüpfen – um die „schlimmsten Szenarien zu vermeiden, die Verbreitung der Konflikte zu verhindern und die Spannung zu dämmen“. Durch den Dialog soll „das bewahrt werden, was noch funktioniert. Das wollen wir im Fall des Iran-Abkommens machen“.

Am Dienstag hatte der US-Präsident, Donald Trump, offiziell bekannt gegeben, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen und alle Sanktionen wieder in Kraft setzen würden, die infolge des Atom-Deals eingestellt worden waren.

Die EU hatte diesbezüglich Bedauern geäußert und die Staatschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran aufgerufen, „mit Zurückhaltung“ auf die US-Entscheidung zu reagieren.