Wann endet Koreakrieg? Japanische Zeitung nennt genaues Datum

„Während das Treffen zwischen dem Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un näher rückt, erwägen die USA eine gemeinsame Erklärung, die eine Vereinbarung zur Denuklearisierung enthalten und das Ende des Koreakrieges verkünden wird“, schreibt das Blatt.

Demzufolge wollen die USA eine Frist für die Denuklearisierung Nordkoreas definieren. Nach der Einschätzung Japans soll sie bis 2020 abgeschlossen sein. Der Zeitrahmen falle mit den US-Präsidentschaftswahlen im Herbst zusammen, fügte „Nikkei“ hinzu.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hatten nach ihrem Gipfeltreffen am 27. April eine gemeinsame Deklaration signiert. Demnach werden die Staaten zum 65. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens aktiv dazu beitragen, ein dreiseitiges Treffen mit den USA und ein vierseitiges Treffen mit China einzuberufen. Dadurch sollen das Waffenstillstandsabkommen in ein Friedensabkommen verwandelt und ein System des ewigen Friedens geschaffen werden.

Am Donnerstag verkündete Donald Trump auf Twitter, dass sein Treffen mit Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur stattfinden würde. Am 22. Mai wird Trump den südkoreanischen Präsidenten, Moon Jae-in, in Washington empfangen.