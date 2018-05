Puschkow über Trump-Kim-Gipfel: Kim tauscht keine Atomwaffen gegen leere Versprechen

Puschkow wies darauf hin, dass Nordkorea im Falle eines Waffenstillstands für immer auf Atomwaffen verzichten werde. Jedoch hätte Pjöngjang, wie Teheran, keine Garantien von der amerikanischen Seite.

„Es ist schwer für möglich zu halten, dass Kim echte Atomwaffen gegen leere Versprechen tauschen wird“, schrieb er auf Twitter.

Как показал выход США из соглашения с Ираном, гарантии и обязательства США — понятие эфемерное, а отказ от ядерного оружия стал бы для КНДР состоянием постоянным.Трудно допустить, что Ким обменяет реальное ядерное оружие на пустые обещания. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 мая 2018 г.

​Am Donnerstag verkündete Donald Trump via Twitter, dass sein Treffen mit Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur stattfinden würde.

Zuvor hatte das US-Staatsoberhaupt offiziell mitgeteilt, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen und alle Sanktionen wieder in Kraft setzen würden, die infolge des Atom-Deals eingestellt worden waren.