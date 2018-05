Werden Donezk und Lugansk ihre Parlamente vereinigen?

Laut Miroschnitschenko vereinbarten die beiden Vorsitzenden der Parlamente bereits den Ort, an dem die erste gemeinsame Abgeordnetensitzung stattfinden soll. „Wir werden sie an einem sehr symbolischen Ort durchführen, in Debalzewo", sagte er vor Journalisten in Lugansk. Die Sitzung solle bis Ende Mai stattfinden.

Eine Reihe von gemeinsamen Handlungen, die die beiden Parlamente unternehmen wollten, sei bereits bestimmt worden, so Miroschnitschenko. „Da unsere Anführer der Volksrepubliken Donezk und Lugansk einen gemeinsamen Vektor angeben, werden wir im parlamentarischen Bereich auch nicht zurückbleiben und fortschreiten. Ich glaube, bis zum Ende dieses Monats sehen wir die ersten Schritte der beiden Parlamente der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, die gemeinsam arbeiten werden".

Diese Arbeit solle zu einer vielversprechenden Etappe beim Zusammenwirken der beiden Volksrepubliken werden, sagte sein Donezker Amtskollege.

„Wir sind gemeinsam entstanden und haben begonnen, (unsere Interessen) durchzusetzen und uns unseren Opponenten zu widersetzen. Nun tritt diese Etappe ein — eine vielleicht nicht besonders neue, aber eine sehr interessante und vielversprechende Etappe", sagte Puschilin.