Trump hält anstehenden Abbau von Nordkoreas Atomtestgelände für „liebenswürdig“

„Nordkorea hat angekündigt, dass es in diesem Monat im Vorfeld des großen Gipfeltreffens am 12. Juni das Atomtestgelände abbauen wird. Danke, eine sehr kluge und liebenswürdige Geste!“, heißt es auf dem Twitter des US-Präsidenten.

Die Demontage der Militäranlage Punggye-ri im Nordosten des Landes soll zwischen dem 23. und 25. Mai stattfinden.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Puschkow über Trump-Kim-Gipfel: Kim tauscht keine Atomwaffen gegen leere Versprechen

Am Donnerstag verkündete Donald Trump via Twitter, dass sein Treffen mit Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur stattfinden werde.

In April war berichtet worden, dass Nordkorea seine Atomtests und den Start von ballistischen Interkontinentalraketen stoppen wolle.