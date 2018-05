„Trendelt bei nur sechs Mach“: Experte skeptisch über US-Hyperschallwaffen

„Die US-Hyperschallwaffe trendelt irgendwo bei fünf bis sechs Mach. Dagegen hat unsere Waffe bereits zehn Mach überschritten“, betonte er.

© Foto : US Air Force Darum liegt Washington im Hyperschall-Rennen nicht zurück – US-Sender

Dem Experten zufolge sind die Behauptungen, dass die USA einer komplizierteren Aufgabe zur Entwicklung einer hochpräzisen nichtnuklearen Hyperschallwaffe die Priorität einräumen, nichts anderes als eine „List“.

„Russland ist angeblich auf eine Hyperschallwaffe mit nuklearem Gefechtskopf konzentriert. Dies klingt aber äußerst dumm, weil unser Land eine universelle hochpräzise Hyperschallwaffe entwickelt“, so Baranez.

© Sputnik / Witali Ankow Vize-Verteidigungsminister: Zehn MiG-31 mit Hyperschallraketen Kinschal einsatzbereit

Er unterstrich zudem, dass im Vergleich zu der hyperschallschnellen Rakete „Kinschal“ , die bei der Siegesparade am 9. Mai vorgeführt wurde, in der Welt nichts dergleichen existiere. Russland sei bei der Entwicklung derartiger Waffen aktuell an der Spitze, China nehme Position Nummer zwei ein, und die USA seien auf dem dritten Platz, meint der Experte.

Zuvor hatte der US-TV-Sender CNBC in einer Sendung behauptet, dass die Vereinigten Staaten hinsichtlich der Entwicklung von Hyperschallwaffen nicht im Rückstand zu Russland und China sein würden.

Wie laut Medien zuvor bekannt geworden war, hatten die US-Luftstreitkräfte und das Unternehmen Lockheed Martin einen Vertrag über die Entwicklung eines hyperschallschnellen Marschflugkörpers zum Preis von 928 Millionen US-Dollar abgeschlossen.