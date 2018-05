Iran-Deal: Legitime Interessen aller Teilnehmer müssen behauptet werden - Lawrow

„Sowohl Russland als auch andere Teilnehmer dieses Deals, auch die Europäer, haben legitime Interessen, die in dieser Vereinbarung verankert und vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden sind. Deswegen müssen wir gemeinsam die legitimen Interessen der jeweiligen Seite schützen“, sagte Lawrow am Montag bei einem Treffen mit seinen iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif in Moskau.

Am 8. Mai hatte das US-Staatsoberhaupt Donald Trump offiziell mitgeteilt, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen und alle Sanktionen wieder in Kraft setzen würden, die infolge des Deals eingestellt worden waren.

Die EU hatte diesbezüglich Bedauern geäußert und die Staatschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten den Iran aufgerufen, „mit Zurückhaltung“ auf die US-Entscheidung zu reagieren.