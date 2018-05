Angst vor Ausländern beim Bäcker? Christian Lindner löst heftige Debatte aus

Auf dem Parteitag der FDP hatte Parteichef Christian Lindner mit einer Anekdote über Menschen, die beim Bäcker in gebrochenem Deutsch Brötchen bestellen, eine massive Welle der Entrüstung ausgelöst. Im Netz wird verbissen diskutiert: War Lindners Statement rechtspopulistisch, oder schlicht die Wahrheit? Der FDP-Vorsitzende selbst rudert zurück.

Der FDP-Vorsitzende Christian Linder hatte am Wochenende auf dem Parteitag der „Freien Demokraten“ eine Rede gehalten, die bis jetzt für große Aufmerksamkeit und hysterische Debatten sorgt. Dabei erzählte er eine Anekdote, in der er erklärte:

„Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer.“

Das würde die Gesellschaft verunsichern, so Lindner weiter. Deshalb müsse man dafür sorgen, dass jeder sicher sein könne, dass sich dieser Ausländer legal in Deutschland aufhalte.

Diese Geschichte des FDP-Chefs sorgte für so großen Wirbel, dass kurz danach ein Mitglied der Partei auf Twitter erklärte, er sei umgehend aus der FDP ausgetreten:

Ich bin soeben aus der FDP ausgetreten.



"Bürger müssen sicher sein, das der Ausländer beim Bäcker kein Illegaler ist."



Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren.@Lambsdorff @johannesvogel @c_lindner — Chris Pyak (@chris_pyak) 12 мая 2018 г.

Insgesamt führte die Anekdote zu einem großen Aufschrei in der Netzgemeinde. Einer der Vorwürfe dort: Christian Lindners Blick sei zu einseitig:

Herr #Lindner, man kann beim Bäcker nicht unterscheiden, ob der Herr mit Bauch und Glatze einer von zahlreichen Deutschen ist, die ihre Frau vergewaltigen, ihre Kinder misshandeln oder missbrauchen, den Hund prügeln, das Finanzamt betrügen oder Ihnen die Vorfahrt nehmen. — (((Beate Schicker))) (@Saltytrees) 12 мая 2018 г.

Wenn ich in Meck Pomm beim Bäcker stehe, weiß ich übrigens auch nicht, ob nicht einer der derzeit 600 mit Haftbefehl gesuchten Neonazis vor mir gerade 88 Schrippen bestellt hat. #Lindner — John (@JonasBelling) 13 мая 2018 г.

Ein Großteil der Nutzer sozialer Medien nahm das Thema jedoch mit Humor und konterte mit sarkastischen Kommentaren:

Der/die vor mir: “5 Brötchen bitte.”

In meinem Kopf: “Mist, wieviele Brötchen wollte ich nochmal kaufen? Wie viele sind wir? Essen die Kinder wirklich zwei? Brauchen wir Brot? Aaa, ich bin dran! Sag was!!”



ICH DENKE DOCH NICHT ÜBER DEN AUFENTHALTSSTATUS DER PERSON VOR MIR NACH!! — Friederike Busch (@rike_tweet) 13 мая 2018 г.

.@c_lindner Der Mann mit gebrochenem Deutsch aus der Schlange beim Bäcker war Rainer Brüderle, oder? — extra3 (@extra3) 13 мая 2018 г.

Lindner soll sich mal lieber darum kümmern, dass ich beim Bäcker mit Karte zahlen kann. — Lars Reineke (@larsreineke) 13 мая 2018 г.

Ab jetzt nur noch mit Perso zum Brötchenkaufen #Bäckerschland — Jagoda Marinić (@jagodamarinic) 13 мая 2018 г.

Auf die Aussagen Lindners hagelte es aber nicht nur Kritik. Einige Twitter-Nutzer gaben dem FDP-Chef Recht und verteidigten ihn sogar:

Wer auf Ressentiments aufmerksam macht, darf nicht sofort verdächtig sein, diese zu schüren. Und wer wegen eines Satzes in der Rede des Parteivorsitzenden austritt, der hat nur auf diese Aufmerksamkeit gewartet. #fdpbpt18 https://t.co/V5HjBqo3YA — Ria Schröder (@ria_schroeder) 13 мая 2018 г.

Der ebenso künstliche wie arrogante Furor wegen des vermeintlichen Bäckerei-Rassisten Christian Lindner illustriert das ganze Elend der deutschen Debattenkultur: wird jeder Furz als diskriminierend, rassistisch, sexistisch apostrophiert, ist´s bald nichts mehr. #morbusnazikeule — hajo schumacher (@hajoschumacher) 14 мая 2018 г.

Die Angriffe gegen @c_lindner zeigen nur, dass einige richtig Panik vor der #FDP haben. Die Story vom #Bäcker war weder rassistisch, noch rechts. Es war schlicht ein richtiger Hinweis, was schief läuft in der Gesellschaft. #Lindner #Broetchen — Tobias Huch (@TobiasHuch) 13 мая 2018 г.

Während die Bäckerei-Geschichte auf dem Parteitag selbst kaum eine Rolle spielte und unter den Delegierten nicht groß diskutiert wurde, läuft die Debatte darüber im Netz ungehindert weiter. Schließlich sah sich Linder selbst genötigt, eine Richtigstellung zu veröffentlichen:

Die Situation in der Bäckerei habe also ein Bekannter Lindners mit Migrationshintergrund selbst erlebt und dem FDP-Chef erzählt. Deshalb müsse es nun die Aufgabe der Politik sein, die deutsche Gesellschaft zu befrieden. Rechtsstaat statt Leitkultur, so das Fazit Lindners. Ob er damit der Netzgemeinde den Wind aus den Segeln nimmt und die Debatte abflaut, bleibt abzuwarten. Erfahrungsgemäß hängen Politikern solch prägnante Anekdoten sehr lange Zeit nach.