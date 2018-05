Erdogan ruft Botschafter aus USA und Israel zurück

"Die Türkei wird darauf hart reagieren. Wir haben unsere Botschafter aus Washington und Tel Aviv zu Konsultationen zurückgerufen. Wir berufen einen Sondergipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit ein – ich hoffe, dass wir uns am Freitag in Yenikapi (Hafen in Istanbul – Anm. d. Red.) treffen werden. Wir schlagen auch vor, eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates einzuberufen. Wir werden Verhandlungen mit vielen Spitzenpolitikern führen. Mit dem morgigen Tag rufen wir eine dreitägige nationale Trauer aus", sagte Erdogan in einer Sendung von NTV während seines Besuchs in Großbritannien.

© AFP 2018 / Thomas Coex Jerusalem-Streit: Israel staunt über Russland

Erdogan soll auch Israel einen terroristischen Staat sowie seine Aktionen gegenüber den Palästinensern einen Völkermord genannt haben.

Die Palästinenser protestieren aktuell am Gazastreifen gegen die international umstrittene Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, denn sie betrachten das von Israel besetzte Ost-Jerusalem als Hauptstadt ihres Staates.

Die Gewalt eskalierte, weil die US-Botschaft in Jerusalem am Montag feierlich eröffnet worden ist. Israelische Soldaten schießen auf besonders radikale und gewaltbereite Protestler. Über 55 Palästinenser sollen getötet, mehr als 2700 weitere verletzt worden sein.