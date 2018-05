Wegen „Friedensplan“: USA laden ukrainischen Ex-Parlamentsabgeordneten zu Verhör vor

Laut Artemenko soll das entsprechende Verhör am Freitag stattfinden. Er hat laut dem Blatt keine Details enthüllt, betonte aber, dass man ihn nach seinem „Friedensplan“ zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland fragen könne. Über diesen Plan soll er im Jahre 2017 mit dem damaligen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Flynn, gesprochen haben.

„Ich habe die Vorladung vorige Woche erhalten“, sagte Artemenko gegenüber dem Blatt.

© Sputnik / Mikhail Markiv Autor des Sanktions-Stopp-Plans für Moskau darf nicht mehr in die Ukraine

Zuvor war mitgeteilt worden, gegen den Abgeordneten der Obersten Rada Andrej Artemenko, der einen Plan zur Aufhebung der Russland-Sanktionen entworfen habe, sei nach seinen eigenen Angaben ein Einreiseverbot verhängt worden.

Am Montag hatte das Komitee der Obersten Rada den Entwurf der Anordnung gebilligt, laut der Artemenko das Abgeordnetenmandat vorfristig entzogen werden soll.

Anfang Mai wurde Artemenko aufgrund eines Erlasses des Präsidenten Petro Poroschenko die ukrainische Staatsangehörigkeit entzogen.

Zuvor hatte die amerikanische Zeitung „The New York Times“ berichtet, Artemenko habe einen „Friedensplan“ für Russland und die Ukraine entworfen und ihn dem vor kurzem zurückgetretenen Ex-Berater des US-Präsidenten Donald Trump, Michael Flynn, überreicht. Der Plan sieht dem Blatt zufolge den Abzug aller angeblich in der Ost-Ukraine befindlichen russischen Streitkräfte vor. Außerdem soll in der Ukraine ein Referendum zur Verpachtung der Krim an Russland abgehalten werden. Der Kreml weiß laut dem Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, jedoch noch nichts von diesem Plan.