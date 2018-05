Eine Woche nach US-Austritt aus Iran-Deal: Macron ruft Putin an

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Dienstag angerufen, um die Situation nach dem Austritt der USA aus dem Iran-Atomabkommen zu besprechen.

Die beiden Staatschefs bekräftigten ihre Positionen, dass das Abkommen mit Teheran weiter eingehalten werden soll. Putin informierte Macron über sein Gespräch mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Yukiya Amano am gestrigen Montag in Sotschi. Besprochen wurde auch die Regelung der Lage in Syrien.

Am vergangenen Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahrgemacht und offiziell bekannt gegeben, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Zusätzlich werde es sehr harte wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land geben, so Trump.