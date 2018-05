Japan meldet Kauf von sieben US-Kampfjets F-35A – Stationierungsfrist bekannt

Japan will laut seinem Verteidigungsminister Itsunori Onodera spätestens Ende Mai die bei den USA gekauften sieben Kampfflugzeuge des Typs F-35A auf dem Luftwaffenstützpunkt Misawa an der Nordspitze der Hauptinsel Honshu stationieren.

„Dies wird die Möglichkeiten der Luftabwehr erweitern und das Zusammenwirken zwischen Japan und den USA festigen“, zitiert die Agentur Kyodo den Minister.

Wie Itsunori Onodera am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Tokio sagte, wurde der erste Kampfjet noch im Januar dieses Jahres auf die Basis gebracht. Für Dienstag sei die Stationierung der zweiten Maschine geplant. Die restlichen fünf sollen am 26. Mai auf dem Stützpunkt Misawa disloziert werden.

© Foto : Lockheed Martin Startschuss für F-35 in Japan

Innerhalb des am 1. April gestarteten neuen Finanzjahres soll die japanische Regierung insgesamt zehn Kampfjets dieses Typs stationieren.

F-35A ist ein neuer Kampfjet der fünften Generation. F-35 Lightning II ist eine Familie von perspektivreichen, unter Verwendung der Stealth-Technologie gebauten Allzweckkampffliegern der fünften Generation, für deren Entwicklung und Herstellung seit 2001 die amerikanische Korporation Lockheed Martin zuständig ist. Dieser Kampfjet soll in drei Versionen produziert werden: Version A (Luftwaffen-Standarttyp), Version B (mit Kurzstreckenstart und vertikaler Landung) und Version C (bordgestützt).