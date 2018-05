Zwei RIA-Novosti-Journalisten in Kiew festgenommen - Moskau verspricht Antwort

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat am Dienstag zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur RIA Novosti Ukraine in Kiew festgenommen. Wie der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitteilte, wird Russland zweifelsohne darauf reagieren. Vorerst sollen jedoch mehr Informationen über den Vorfall gesammelt werden.

„Wir werden natürlich Gegenmaßnahmen treffen, um aber von etwas Konkretem zu sprechen, sollten wir mehr Details in der Hand haben“, sagte Peskow. Bislang sei nur bekannt, dass die Freiheit der Journalisten – des Büroleiters von RIA Novosti Ukraine und einer weiteren Mitarbeiterin – eingeschränkt sei.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Kiew: Ukrainische Sicherheitskräfte erstürmen Büro von RIA Novosti Ukraine

„Die beiden sind unerreichbar“. Moskau werde energisch agieren und „die Interessen russischer Massenmedien maximal schützen“.

Die RT- und Sputnik-Chefin Margarita Simonjan verbindet die Bestürmung des Büros der Nachrichtenagentur in Kiew durch ukrainische Sicherheitskräfte mit der heutigen Eröffnung der Krim-Brücke.

„Kiew beschloss, sich an uns wegen der Krim-Brücke zu rächen“, schrieb Simonjan via Twitter. „Sie sind in unser Büro eingebrochen, die Mitarbeiter sind nicht erreichbar, die Webseite wird nicht upgedated, Handys sind blockiert.“

Später wurde bekannt gegeben, dass der Büro-Chef Kirill Wyschinski zurzeit unter Anwesenheit seines Anwalts von ukrainischen Sicherheitsdiensten verhört wird. Das Büro wird bereits seit über vier Stunden durchsucht. Das Außenministerium in Moskau kritisierte die Maßnahme als „Willkür“.