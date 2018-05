Nach Messerattacke: Frankreichs Außenminister legt sich mit Tschetschenien-Chef an

Der französische Außenminister, Jean-Yves Le Drian, hat die Position des Oberhauptes der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, in Bezug auf den Messerstecher tschetschenischer Herkunft in Paris als inakzeptabel bezeichnet.

„Wir wollen keine Lehren von einem Diktator erhalten, der die ersten Schritte, die ein Rechtsstaat in seinem eigenen Land tut, nicht respektiert und darüber hinaus bestens über die Tausenden Tschetschenen, die an der Seite des IS* kämpfen, informiert ist. Diese Position ist inakzeptabel“, erklärte Le Drian gegenüber AFP.

Auf Telegram hatte Kadyrow zuvor behauptet, dass die Entwicklung der Persönlichkeit, der Anschauungen und Überzeugungen des Messerstechers in Frankreich erfolgt sei, weshalb eben dieses Land die Verantwortung für dessen Handlungen trage.

Ein Mann hatte am Samstagabend in der Nähe der Pariser Oper mit einem Messer Passanten attackiert. Ein Mensch kam ums Leben, vier weitere wurden verletzt, bevor die Polizei den Angreifer erschoss.

Der Messerstecher soll aus der russischen Nordkaukasus-Teilrepublik Tschetschenien stammen. Hamsat Asimow sei 20 Jahre alt gewesen und habe 2010 die französische Staatsbürgerschaft erworben, berichteten Medien.

Der IS hatte sich im Anschluss zu der Tat bekannt.



* Islamischer Staat (IS, auch Daesh), eine in Russland verbotene Terrorvereinigung