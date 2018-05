Wird Teheran im Atom-Deal bleiben? Irans Botschafter in Moskau nennt Bedingung

Der Iran wird sich weiterhin an den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) halten, solange der Schutz seiner Interessen gewährleistet wird. Wie der iranische Botschafter in Russland, Mehdi Sanaei, am Dienstag mitteilte, ist Teheran aber nicht bereit, endlos mit seinen Partnern über diese Frage zu verhandeln.