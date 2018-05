Peskow: Ukrainische Journalisten können in Russland sicher arbeiten

Der Aufenthalt der ukrainischen Journalisten in Russland ist im Gegensatz zu ihren russischen Kollegen in der Ukraine absolut sicher. Dies teilte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber der Presse am Mittwoch mit.

„Es ist absolut sicher, weil in Russland, Sie wissen es selbst, niemand Ihre berufliche Tätigkeit in all diesen schwierigen Jahren eingeschränkt hat. Und wir befinden uns in einem schönen Dialog mit Ihnen. Leider können sich unsere Journalisten in der Ukraine eines solchen Vorteils nicht rühmen", entgegnete Peskow auf die Frage, ob die ukrainischen Journalisten jetzt sicher auf dem russischen Territorium arbeiten könnten.

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hatte am Dienstag das Büro von RIA Novosti Ukraine in Kiew gestürmt und acht Stunden lang durchsucht. Darüber hinaus wurde Kirill Wyschinski , der Chef des Portals RIA Nowosti Ukraine, festgenommen. Der SBU wirft dem festgenommenen Journalisten nun Landesverrat vor.

Darüber hinaus hat der SBU die Wohnung der Korrespondentin von RIA Nowosti in der Ukraine, Ljudmila Lyssenko, durchsucht. Auch die Wohnung vom Chef der Vertretung von RIA Nowosti in der Ukraine, Andrej Borodin, wurde durchsucht. Beide sind zum Verhör vorgeladen worden.

Der Generaldirektor von Rossiya Segodnya, Dmitri Kisseljow, forderte die Freilassung des festgenommenen Kirill Wyschinski und ein Ende der Verfolgung von Medien. Chefredakteurin Margarita Simonjan bezeichnete das Vorgehen der ukrainischen Regierung als eine „Rache“ für die Eröffnung der 19 km langen Brücke zwischen der Schwarzmeerhalbinsel Krim und dem übrigen Russland. Die Regierung in Kiew beansprucht die Krim für sich und erkennt deren Wiedervereinigung mit Russland nach dem Referendum vom März 2014 nicht an.