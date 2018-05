Rohani: Da hat sich Trump getäuscht

"Trump hatte vor, dass er am Abend den Austritt aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündet, und am nächsten Morgen wird der Iran auch seinen Austritt aus diesem Abkommen verkünden", sagte Rohani laut iranischen Medien am Mittwoch.

Der US-Präsident habe beabsichtigt, die internationale Gemeinschaft auf diese Weise davon zu überzeugen, die früheren Sanktionen gegen den Iran wieder aufzunehmen.

"Trump hat seinen ersten Zug gemacht, sich im zweiten Zug aber verrechnet", so Rohani.

Wie der iranische Staatschef ferner betonte, wird der Iran aus dem Atom-Deal vorerst nicht austreten.

"Nach dem grundlosen US-Austritt aus dem multilateralen Atomabkommen haben wir beschlossen, den Deal für die restlichen Teilnehmerländer beizubehalten. Sollte die Zusammenarbeit zwischen den fünf Teilnehmerländern es ermöglichen, unsere Interessen zur Gänze zu erreichen, werden wir die Zusammenarbeit in diesem Format fortsetzen ", unterstrich Rohani.

© Sputnik / Sergey Mamontov Wird Teheran im Atom-Deal bleiben? Irans Botschafter in Moskau nennt Bedingung

Am 8. Mai hatte Donald Trump verkündet, dass sich die USA aus dem Atom-Abkommen zurückziehen und infolge dessen alle US-Sanktionen gegen den Iran, die nach der Unterzeichnung des Deals aufgehoben worden sind, reaktiviert würden.

Die 5+1-Staaten (UN-Vetostaaten und Deutschland) und der Iran hatten 2015 ein historisches Abkommen über die Beilegung des jahrelangen Problems des iranischen Atomprogramms erzielt. Die Parteien hatte den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan – Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – beschlossen, dessen Erfüllung die wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen des UN-Sicherheitsrates, der USA und der EU gegen den Iran aufheben sollte.