EU-Parlament frustriert über Zahl islamistischer Kämpfer in Europa

„Viele ausländische Kämpfer kehren nach Europa und in den Balkan, sowie in den Kosovo und an andere Orte zurück“, sagte Tajani nach einem gemeinsamen Treffen mit den Teilnehmern des EU-Westbalkan-Gipfels in Sofia.

Es gibt auch laut Tajani „viele Dschihadisten aus anderen Ländern, die nach Bosnien und Herzegowina kommen“. In diesem Zusammenhang betonte er, es sei sinnvoll, den „gemäßigten Islam“, der aus Sicht der EU-Behörden als Antipode des radikalen Islams gelte, innerhalb der EU zu unterstützen.

Insgesamt hatten sich zuvor mindestens 5000 Europäer nach Angaben des Anti-Terror-Koordinators der EU, Gilles de Kerchove, dem IS* angeschlossen. Einige der ehemaligen IS-Kämpfer in Syrien und im Irak sollen bereits ums Leben gekommen sein, so de Kerchove. Die anderen beabsichtigten jedoch ihre Heimkehr oder seien bereits nach Europa zurückgekommen, während der Rest in andere Regionen ziehen wolle.

* Islamischer Staat (IS, auch Daesh), eine in Russland verbotene Terrorvereinigung