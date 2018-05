Baltische Länder wollen verstärkte Nato-Präsenz – Medien

Die Außenminister von Lettland, Litauen und Estland haben die USA darum gebeten, die in diesen Ländern stationierten internationalen Nato-Bataillone mit den Kräften der Luftwaffe und der Marine zu stärken. Dies berichtete der TV-Sender LRT.

Der TV-Sender berief sich dabei auf den litauischen Außenminister Linas Linkevičius, der diese Informationen nach dem Treffen der drei baltischen Minister mit dem Nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten, John Bolton, bekanntgab.

Zudem sollen die Außenminister der baltischen Staaten in Anbetracht des bevorstehenden Nato-Gipfels die USA dazu aufgerufen haben, der Luftabwehr ihrer Länder mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

© Sputnik / Alexej Witwitskij Russische Invasion ohne Russen - Nato-Manöver in Estland

2016 hatte sich die das Nordatlantische Bündnis auf dem Gipfel in Warschau für eine Erhöhung der Militärpräsenz in den osteuropäischen Ländern entschieden. Großbritannien, Deutschland Kanada und die USA verpflichteten sich, internationale Bataillone zu bilden, die schließlich in Polen, Lettland, Litauen und Estland stationiert wurden.