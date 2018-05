Außenminister von USA und Schweden besprechen „Gefahr“ von Nord Stream 2

US-Außenminister Mike Pompeo und sein schwedischer Amtskollege Margot Wallström haben in einem Telefongespräch die Situation um Nordkorea, den Bau von Nord Stream 2 und den Kampf gegen die Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) besprochen, wie es in einem offiziellen Statement des US-Außenministeriums heißt.