US-China-Handelskrieg: Trump will Meinungsdifferenzen mit Peking beseitigen

US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag mit dem Vize-Premier des chinesischen Staatsrats Liu He getroffen. Bei der Zusammenkunft im Weißen Haus haben beide Politiker bestehende Meinungsdifferenzen zwischen Washington und Peking im Handel besprochen.

„Heute haben die Beamten der US-Administration eine Reihe von Treffen mit einer Delegation der chinesischen Regierung im Rahmen der laufenden Handelsgespräche begonnen. Sie berichteten über das klare Ziel des Präsidenten in Bezug auf faire Handelsbeziehungen mit China“, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

© AP Photo / Andy Wong Handelsstreit mit USA: Peking zu Zugeständnissen bereit?

Die chinesische Agentur Xinhua meldete, Trump habe bei dem Treffen mit Liu die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit von den Experten der beiden Länder geäußert, um die bestehenden Meinungsdifferenzen zwischen den USA und China im Handel konstruktiv zu beseitigen.

Der US-Präsident fügte hinzu, es sei für die beiden Länder sehr wichtig, gute kooperative Beziehungen in der Wirtschaft und im Handel zu bewahren.

Mehr zum Thema: Handelskrieg: China will USA „bestechen“ – US-Zeitung >>>

Einer weiteren Sitzung am Freitag sollen Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross und der US-Handelsbeauftragte Robert Laitheiser beiwohnen. Bei diesem Termin wird der Diskurs fortgesetzt, der vor zwei Wochen in Peking stattgefunden hatte. Beide Gesprächsseiten sollen dabei einen Ausgleich in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und den USA erzielen.