Russlands Verteidigungsministerium berichtet über Verstärkung von Arktis-Schutz

Am Mittwoch erörterte Patruschew mit Kobylasch die Entwicklung der Infrastruktur des Luftstützpunktes in der im russischen Gebiet Saratow gelegenen Stadt Engels, die Flüge laut dem Plan für die strategische Eindämmung in den Zonen von russischen nationalen Interessen sowie Fragen des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus.

„In diesem Jahr planen wir, noch mit den Flugzeugen Tu-160 nach Anadyr zu fliegen. Derzeit hat die Arktis für uns eine strategische Bedeutung. Deswegen erschließen wir neue Flugplätze und Erzeugnisse für uns, mithilfe derer wir die Sicherheit des Landes vor den Seegrenzen und in dieser Richtung gewährleisten können“, so Kobylasch gegenüber der Zeitung „Krassnaja Swesda“.