Sotschi-Treffen: Putin und Merkel treten für politische Regulierung in Syrien ein

„Wir haben unter anderem auch das Problem der syrischen Krise besprochen — und festgestellt, dass sowohl ein gemeinsamer Beitrag zu dem Prozess der politische Regelung geleistet werden, unter anderem auch bei den Gesprächen in Genf und in Astana, als auch die Lage vor Ort stabilisiert und die syrische Bevölkerung humanitäre Hilfe erhalten müsste", betonte er.

Mehr zum Thema: Putin und Merkel treten in Sotschi vor die Presse — VIDEO

Dabei sei Deutschland bereit, am Wiederaufbau in Syrien mitzuwirken, hob Putin hervor: „Wir betonen die Bestrebung der Bundesrepublik Deutschland, an dem Wiederaufbau der sozial-wirtschaftlichen Infrastruktur ernsthaft teilzunehmen. Wichtig ist, dass jede Hilfe in Abstimmung mit der legitimen Regierung (Syriens — Anm. d. Red.) geleistet wird", äußerte Putin.

Mehr zum Thema: Putin trifft sich in Sotschi mit Assad