Deutschland betrachtet Nord Stream 2 als kommerzielles Projekt – Merkel

Laut Merkel wurden dabei auch die Rolle des Gastransits sowie mögliche Garantien für die Ukraine erörtert.

© Sputnik / Michail Klimentjew Sotschi-Treffen: Putin und Merkel treten für politische Regulierung in Syrien ein

Deutschland sei überzeugt, dass die Ukraine ihre Rolle als Transitland auch nach der Abfertigung von Nord Stream 2 behalten solle und Berlin werde dabei Hilfe leisten, so die deutsche Bundeskanzlerin weiter.

Putin hat auch nach dem Treffen bekanntgegeben, dass der Start von Nord Stream 2 den Gastransit durch die Ukraine nicht blockieren würde.

Die Ukraine „will nicht wirklich Beziehungen zu Russland aufbauen, nimmt aber gerne unser Geld für den Transit – ungefähr zwei bis drei Milliarden Dollar pro Jahr“, erläuterte Putin.

Jedoch sei Russland für Verhandlungen mit Kiew über eine Aufrechterhaltung des Gastransits durch die Ukraine bereit.

Was die feindliche Stellungnahme von Donald Trump gegenüber Nord Stream 2 anbelangt: dies sei die Folge seiner Interessen an Lieferungen des amerikanischen Flüssiggases nach Europa, so Putin weiter.