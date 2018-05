Nach Putin-Treffen: Merkel wird mit Poroschenko über Wyschinski-Fall sprechen

Nach den Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, hatte Merkel zu Wyschinskis Festnahme in Kiew Stellung genommen. Russische Journalisten würden in der Ukraine festgenommen und könnten ihre Arbeit nicht erledigen, sagte sie. Dies rufe in Berlin Besorgnis hervor.

© Sputnik / Anton Denissow Stille Demo für Pressefreiheit vor der Ukrainischen Botschaft in Moskau

Putin seinerseits bezeichnete den Wyschinski-Fall als „beispiellos“. Er betonte, dass dieses Thema beim Treffen mit Merkel angesprochen, diesbezüglich jedoch nicht in die Tiefe gegangen worden sei.

„Dieser Vorfall ist überhaupt beispiellos. Man versucht, den Menschen wegen seinen Veröffentlichungen und der Erfüllung seiner beruflichen Pflichten des Hochverrats zu beschuldigen. So etwas habe ich seit langem nicht gesehen“, so der Präsident.

© REUTERS / Stringer RIA Novosti Ukraine: Chefredakteur muss für zwei Monate Haft antreten