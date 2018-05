Putin über sofortigen Tod durch Chemiewaffen: „Skripal wäre tot“

Nach dem Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sotschi hat der russische Präsident Wladimir Putin den Skripal-Fall angesprochen: Der Doppelagent, der heute, zwei Monate nach einer mutmaßlichen Giftgas-Attacke in Salisbury, aus der Klinik entlassen wurde, wäre sofort verstorben, wenn er mit Chemiewaffen in Kontakt gekommen wäre.