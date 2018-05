USA „pressen mit dem Stiefel“ Schiefergaslieferungen nach Europa – Puschkow

„Die USA hören nicht auf, sich über Nord Stream 2 Sorgen zu machen. Ihr Schiefergas ist nicht konkurrenzfähig, deswegen müssen sie dessen Lieferungen mit dem Stiefel nach Europa pressen“, schrieb der Politiker.

© Foto : Nord Stream 2/Axel Schmidt Nord-Stream-2-Blockade garantiert kein Plus von US-Flüssiggas-Exporten – Altmaier

Die US-Sanktionen seien bereits seit langem ein Mittel, um „die wirtschaftlichen Konkurrenten zu vernichten“. „Ein schmutziges Spiel der genervter Supermacht“.

Puschkow zufolge heben die US-Sanktionen gegen die Verbündeten deren Position als „US-Vasallen“ hervor.

„Auf schöne Worte und Geplauder über gemeinsame Interessen wird gepfiffen. Stattdessen: ein harsches Diktum“, so der Parlamentarier.

Am Donnerstag hatte die Zeitung „The Wall Street Journal“ berichtet, der US-Präsident Donald Trump habe versucht, Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Treffen im April davon zu überzeugen, auf die Unterstützung der Gaspipeline Nord Stream 2 zu verzichten.

Die Energiebeauftragte im US-Außenministerium, Sandra Oudkirk, hatte ebenfalls am Donnerstag vor Journalisten in Berlin bekannt gegeben, die USA könnten Sanktionen gegen die an dem Projekt beteiligten Unternehmen verhängen, darunter auch gegen europäische Firmen.