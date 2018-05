So wird Russlands Baltische Flotte 2018 verstärkt

„Bis Ende dieses Jahres wird in der Flotte noch ein Träger der Kalibr-Raketen – das kleine Raketenschiff Uragan (Projekt 22800) in Dienst gestellt. Es werden 2018 auch zwei große Vermessungsschiffe in Dienst gestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Am heutigen Donnerstag feiert die Baltische Flotte ihren 315. Geburtstag

Die Küstentruppen der Baltischen Flotte haben auch neue Militärtechnik bekommen. Eine Einheit des modernsten russischen operativ-taktischen Raketenkomplexes Iskander-M ist in den Raketenverband aufgenommen worden. Die Luftwaffe der Flotte soll weitere Kampfflugzeuge Su-30SM bekommen, für die bereits die Besatzungen des Stützpunktes der Seeluftwaffe umgeschult worden sind. Der Küstenraketenverband bei Kaliningrad hält Militärübungen ab, an denen auch die neuen Raketenkomplexe Bal und Bastion teilnehmen, die jede Bedrohung von See effektiv abwehren können.

Und der Flugabwehrverband ehält noch einige Luftabwehrsysteme S-400, geht aus der Mitteilung hervor.