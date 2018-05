China verstärkt Sicherheitsvorkehrungen an Grenze zu Myanmar

Die chinesischen Streitkräfte haben die Kontrolle und Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zu Myanmar verstärkt, nachdem Geschosse und Kugeln bei Zusammenstößen zwischen den Regierungstruppen Myanmars und den Aufständischen auf dem chinesischen Gebiet eingeschlagen waren. Das teilte das Verteidigungsministerium in Peking am Freitag mit.