Putin lobt Wissenschaftler: Russische Waffen weit vorn gegenüber westlichen Analoga

Die von russischen Wissenschaftlern entwickelten einmaligen Waffen und Kampftechnik sind weit vorn gegenüber westlichen Analoga. Das sagte Russlands Präsident und Oberbefehlshaber Wladimir Putin am Freitag in einer Beratung zu Problemen der Rüstungsindustrie in seiner Sommerresidenz bei Sotschi am Schwarzen Meer.