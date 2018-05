Fall Wyschinski: „Reporter ohne Grenzen“ fordern von Kiew Erklärung oder Freilassung

Die ukrainischen Behörden sollen der NGO zufolge entweder ihre Anschuldigungen erklären oder den Journalisten freilassen.

Mehr zum Thema: In Ukraine inhaftierter Journalist Wyschinski braucht ständige medizinische Aufsicht >>>

© AP Photo / Markus Schreiber Nach Putin-Treffen: Merkel wird mit Poroschenko über Wyschinski-Fall sprechen

„Die Anschuldigungen wegen Landesverrats und die Untersuchungshaft sind höchst ernste Maßnahmen“, sagte der Chef des osteuropäischen und zentralasiatischen Büros der Organisation, Johann Bihr.

Seine Worte veröffentlichte die Organisation auf ihrer offiziellen Webseite.

„Die Behörden müssen entweder exakt erklären, welche von den behaupteten Tätigkeiten als Hochverrat gelten, oder Kirill Wyschinski unverzüglich freilassen“.

Mehr zum Thema: In Kiew festgenommener Journalist muss aus Haft entlassen werden – DJV >>>



© Sputnik / Anton Denissow Stille Demo für Pressefreiheit vor der Ukrainischen Botschaft in Moskau

Kirill Wyschinski war am Dienstag in Kiew vor seiner Wohnung festgenommen worden. In der Nacht auf Mittwoch wurde er in ein Sondergefängnis in der südukrainischen Hafenstadt Cherson gebracht. Ihm wird Landesverrat vorgeworfen. Entgegen allen rechtlichen Normen soll seine berufliche Tätigkeit als Beweis für die Anschuldigungen dienen. Über Wyschinski wurde eine zweimonatige Untersuchungshaft verhängt.