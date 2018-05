Nach Drohungen Nordkoreas: US-Bomber ändern ihre Flugroute – Medien

Die USA, Südkorea und Japan haben in dieser Woche beschlossen, einen geplanten Flug von mindestens zwei nuklearfähigen Langstreckenbombern B-52 so zu gestalten, dass sie nicht über der Koreanischen Halbinsel fliegen werden. Dies berichtete der TV-Sender CNN unter Verweis auf zwei Beamte des US- Verteidigungsministeriums.