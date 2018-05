Zuwachs für russische Marine: Raketenschiff „Uragan” startet erste Testetappe – VIDEO

„Das kleine Raketenschiff „Uragan“ des Projekts 22800, das zu einer neuen Generation gehört, hat die Werft „Pella“ (Sankt Petersburg) verlassen und die erste Testetappe im Ladogasee gestartet ”, hieß es.

Im Laufe der Tests soll die Funktionsfähigkeit von Antriebssystemen, Navigationssystemen, sowie von Kommunikations- und Funktechnologiewaffen überprüft werden. Außerdem soll dabei ebenfalls die Deckausrüstung, einschließlich der regulären Vertäueinrichtungen, überprüft werden.

© Sputnik / Igor Zarembo So wird Russlands Baltische Flotte 2018 verstärkt

„Bis Ende dieses Jahres wird in der Flotte noch ein Träger der Kalibr-Raketen – das kleine Raketenschiff Uragan (Projekt 22800) – in Dienst gestellt. Auch zwei große Vermessungsschiffe werden 2018 in Betrieb genommen“, so ein Sprecher der russischen Baltischen Flotte.

Das erste neue Schiff des Projekts 22800 besitzt eine Wasserverdrängung von 800 Tonnen, ist 65 Meter lang, zehn Meter breit und hat einen Tiefgang von vier Metern.