Poroschenko spricht von „großer europäischer Familie“ und hofft auf Kiews Platz dort

Poroschenko schrieb am Samstag via Twitter anlässlich des Europatages, der in der Ukraine alljährlich am 19. Mai gefeiert wird, die europäischen Länder seien nicht nur durch die Geographie, sondern auch durch gemeinsame Werte vereint.

„Ich bin mir dessen sicher, dass die Ukraine Mitglied der großen europäischen Familie sein wird“, schrieb Poroschenko.

Європа – це вже давно не лише географічна категорія. Це, перш за все, — спільні цінності незалежності, демократії та поваги до людини та її прав і свобод.



Впевнений, Україна неодмінно стане членом великої європейської родини!



Святкуймо День Європи разом!#УкраїнаЦеЄвропа pic.twitter.com/oqMY4Rdqqs — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko EU oder doch Russland? Ukrainer stark gespalten in Meinung über eigene Zukunft

Er teilte auch mit, er habe am Samstag eine Verordnung über die Abberufung aller Vertreter der Ukraine aus allen satzungsgemäßen Gremien der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) unterzeichnet.

Zuvor hatte der EU-Botschafter in der Ukraine, Hugues Mingarelli, erklärt, das Land habe vorläufig keine Aussichten, der Europäischen Union beizutreten.

Im Dezember 2015 hatte Poroschenko die EU- und Nato-Mitgliedschaft der Ukraine als das wichtigste Ziel von Kiew bezeichnet.