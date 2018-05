Russland warnt vor IS in Zentralasien – USA nennen das „Propaganda“

Das US-Verteidigungsministerium teilt die Besorgnisse Russlands über die Verbreitung der Terrorgruppierung „Islamischer Staat“* in Zentralasien nicht und hat solche Erklärungen als „russische Propaganda“ bezeichnet.

„Russland schürt weiter die globalen Befürchtungen über den IS in Afghanistan, indem es versucht, (die Bemühungen – Anm. d. Red.) der USA in Afghanistan zu unterminieren. Russland sucht nach jeder Gelegenheit, die es finden kann, um einen Keil zwischen die USA und unsere zentralasiatischen Partner zu treiben“, sagte der Vertreter des Pressedienstes des Pentagons, Oberstleutnant Kone Faulkner.

„Diese unbegründeten Behauptungen über Versuche des IS, Gebiete in Zentralasien zu erobern, sind nicht mehr als Propaganda“, so Faulkner.

Zuvor hatte der russische Vizeaußenminister Oleg Syromolotow in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe erklärt, Afghanistan werde eine Hochburg des internationalen Terrorismus. Laut dem russischen Diplomaten agieren in Afghanistan 4.000 bis 10.000 aktive IS-Terroristen, davon die Hälfte im nördlichen Grenzgebiet. Die Terroristen hätten den Sturz legitimer Regierungen, die Eroberung von Territorien der zentralasiatischen Staaten und Russlands sowie den Ausbau des Quasi-Staates „Nord-Chorasan“ offen zum Ziel erklärt.

*eine in Russland verbotene Terrorgruppierung