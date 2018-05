„Herr im Haus und auf der politischen Weltbühne“: „Bild“ über Putin

Die „Bild“-Zeitung hat einen Artikel über das jüngste Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und der Bundeskanzlerin Angela Merkel in Sotschi veröffentlicht.

Laut dem Autor des Artikels, Julian Röpcke, zeigte Putin Merkel klar, „wer Herr im Haus ist – nicht nur in der Sommerresidenz des Präsidenten, sondern auch auf der politischen Weltbühne“.

Am Vorabend der Gespräche mit Merkel traf sich Putin mit dem syrischen Präsidenten, Baschar al-Assad , dem Merkel zuvor ein „Massaker“ in Syrien vorgeworfen hätte, heißt es im Artikel . Zuvor hatte Putin die das russische Festland mit der Halbinsel Krim verbindende Brücke eröffnet, was die Bundesregierung ebenfalls verurteilt habe.

Trotzdem sitze Merkel vier Wochen vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland „bei Putin auf dem Sessel im warmen Sotschi“. Der russische Staatschef könnte nicht zufriedener sein, schreibt Röpcke abschließend.

Putin hatte am Freitag Merkel in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi zu Gesprächen empfangen. Der russische Staatschef hatte erklärt, das Treffen mit Merkel sei inhaltsreich und zur rechten Zeit gewesen. Die Bundeskanzlerin hatte ihrerseits betont, Deutschland habe ein strategisches Interesse an guten Beziehungen zu Russland.