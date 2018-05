So kann Russland digital-technologischen Durchbruch schaffen – Duma-Politiker

„Für mich ist alles wichtig, was in unserem Land passiert. ICO, Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie sind nur ein Element von Russlands Digitalisierung. Ich glaube, dass wir durch die Entwicklung von Boden- und Verkehrsinfrastruktur sowie Logistikzentren und durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche einen technologischen Durchbruch schaffen können“, sagte Aksakow am Sonntag in einer Pressekonferenz zum internationalen Blockchain-Gipfel WBC Summit.

Sollte Russland ein Erfolg in den kommenden sechs Jahren gelingen, würde es „auf höchstem Welt-Niveau“ sein.

Derzeit ist der rechtliche Status der Kryptowährung in Russland nicht definiert. Im März wurden in der russischen Staatsduma zwei Gesetzesentwürfe vorgelegt, die den Krypto-Markt regulieren sollen. Kryptowährungen, einschließlich Token, sollen laut einem der Dokumente als finanzielle Vermögenswerte betrachtet werden.