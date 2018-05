Der Blogger Wiktor Petrowskij aus der ukrainischen Stadt Nikolajew hatte eine Fahrt über die Krim-Brücke unternommen und erklärt, er sei von seiner Reise beeindruckt.

Der Chef des ukrainischen Grenzdienstes Oleg Slobodjan hat dem Blogger daraufhin mit einer Strafe gedroht.

„Der ukrainische Blogger, der über die Krim-Brücke geschrieben hat, hat den Vorhang von einer Theaterbühne gerissen, auf der Lügenschauspieler die ukrainische Gesellschaft betrügen, und hat die Unfähigkeit der ukrainischen Behörden demonstriert, etwas Deutliches über die größte Brücke Russlands zu sagen“, sagte Balbek.

„Aber, wie bekannt, die Wahrheit tut weh, genau deshalb hat das ukrainische Regime den Blogger bereits des gesetzwidrigen Besuches auf ´der besetzten Krim´ beschuldigt. Und seine eigenen Politiker, die auf der Halbinsel offen Geschäfte führen, lässt Kiew natürlich unbeachtet, auch wenn sie schon ebenfalls auf der Krim-Brücke gefahren sind. So ist es geworden: ein falscher Souffleur, ein nackter Kaiser, eine vorbildliche Brücke und ein aus Sicht der ukrainischen Behörden untauglicher Blogger“, so der Abgeordnete.

Mit einer Länge von 19 Kilometern gilt die Brücke über die Straße von Kertsch, die die direkte Verbindung zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland gewährleisten soll, als eines der schwierigsten Bauprojekte Russlands.

Die Verkehrsverbindung zwischen der südrussischen Region Krasnodar und der Halbinsel Krim über die Überführung war vorfristig – ein halbes Jahr früher – fertiggestellt worden. Am 15. Mai hatte der russische Präsident Wladimir Putin den Verkehr über die Krim-Brücke eröffnet und war selbst darüber gefahren, am 16. Mai wurde der offizielle Autoverkehr in beide Richtungen aufgenommen.