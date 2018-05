Modi in Sotschi: Putin lobt militärische Zusammenarbeit mit Indien

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag bei einem Treffen mit dem indischen Premier Narendra Modi in der südrussischen Stadt Sotschi das Zusammenwirken zwischen den beiden Ländern auf der Ebene der Verteidigungsministerien hoch eingeschätzt.

„Wir haben einen engen Kontakt und ein gutes Zusammenwirken zwischen den Militärbehörden. All dies zeigt ein sehr hohes strategisches Niveau unserer Partnerschaft“, sagte Putin beim Treffen mit Modi.

© Foto : Rosatom Flot Russland gewährt Indien Milliardenkredit für Ausbau des AKW Kudankulam

Zudem hob der russische Präsident eine gute Zusammenarbeit der beiden Länder im außenpolitischen Bereich, darunter im Rahmen der Uno, der BRICS-Gruppe (Brasilien, Russland, China und Südafrika) und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), hervor.

Putin empfing Modi am Montag in seiner Sommerresidenz Boscharow Rutschej in Sotschi.