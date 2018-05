„Wenn der Krieg kommt“ - Schweden machen sich gefasst

„In Schweden ist es sicherer als in vielen Ländern, aber es gibt auch Bedrohungen“, zitiert die Zeitung „Svenska Dagbladet“ Eliasson. Er betrachtet den Klimawandel, die Internetabhängigkeit und die Situation im Sicherheitsbereich als Hauptbedrohungen.

Solche Druckschriften waren erstmals im Zweiten Weltkrieg verbreitet worden. In den 1980er Jahren wurde beschlossen, keine solchen Materialien mehr herauszugeben.

© REUTERS / Government of Sweden/ Handout Die Broschüre "Wenn der Krieg kommt"

Die aktuelle Broschüre gibt Tipps, wie man sich bei Terroranschlägen, Naturkatastrophen oder Kriegen, aber auch bei der Verbreitung von Falschmeldungen richtig verhält.

Wie die Leiterin des dahingehenden Projekts und Sprecherin der schwedischen Zivilschutzbehörde, Christina Andersson, dazu äußerte, wollen viele Schweden konkrete Ratschläge bekommen, weil sie diese Welt für instabil hielten. Es komme vor allem darauf an, „Vorräte an Lebensmitteln und Wasser sowie Wärme und Kommunikationsverbindungen zu haben“, so Andersson. Sie fügte hinzu, dass die Broschüre in 13 Sprachen auf der Webseite der Zivilschutzbehörde veröffentlicht werden soll.