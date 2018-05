Auge um Auge: Russland führt Gegenzölle für US-Waren ein

Ende März haben die USA Einfuhrzölle auf Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von zehn Prozent weltweit eingeführt. Russland liefert jährlich Stahl im Wert von 1,5 Milliarden Dollar und Aluminium im Wert von etwa 1,6 Milliarden Dollar in die USA. Die Zölle betragen demnach im Jahresbestand 378,1 Millionen plus 159,5 Millionen Dollar.

„Die Russische Föderation hält diese Maßnahmen grundsätzlich für Schutzmaßnahmen“, hieß es im Dokument.

Ausführlichere Angaben über die geplanten Gegenzölle werde Moskau der WTO noch vor deren Inkrafttreten vorlegen.

© Sputnik / Ramil Sitdikow Experte weiß, welches Land als erstes aus Russland-Sanktionen aussteigt

Für einige Staaten, darunter die EU, hat Washington einen Aufschub der Erhebung von US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium bis zum 1. Juni gewährt. Russland steht jedoch nicht auf dieser Ausnahmeliste.

Die Einschränkungen für US-Waren können binnen 30 Tagen nach Informierung der WTO durch Russland eingeführt werden. Die Gegenzölle sollen gültig bleiben, bis die USA ihre Einschränkungen aufheben.

Zuvor hat die russische Staatsduma als Antwort auf die jüngsten US-Sanktionen Gegensanktionen gegen die USA und ihre Verbündeten beschlossen.