Putin erzählt, wie er beim Sowjet-Putsch Farbe bekennen musste

Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Film „Fall Sobtschak“ erzählt, wie er beim Augustputsch 1991 zwischen den amtierenden Machthabern und den Putschisten wählen musste. Der Film wurde bei den Festspielen in Cannes am 15. Mai präsentiert, berichtet die Zeitung rbc.ru.

Putin, der vor 27 Jahren im Team des damaligen Bürgermeisters von Leningrad (heute St. Petersburg) Anatoli Sobtschak arbeitete, musste eigenen Angaben zufolge zwischen dem Präsidenten Boris Jelzin (damals Präsident der Russischen Föderation innerhalb der Sowjetunion) und Putschisten aus dem sogenannten Staatskomitee für den Ausnahmezustand wählen. Dem Komitee gehörte auch Wladimir Krjutschkow, damals Chef des sowjetischen Geheimdienstes KGB und damit auch Chef Putins, an.

„Ich habe einerseits mit Anatoli Sobtschak gearbeitet und er stand an der Seite der amtierenden Macht, an der Seite Jelzins und so weiter“, erzählt Putin im Film. An der anderen Seite habe es einen Putschversuch gegeben.

„Und die Sicherheitskräfte waren an der Seite derjenigen, die das durchführten. Ich konnte mich nicht an beiden Orten gleichzeitig befinden.“

Putin beschloss eigenen Angaben nach, an Sobtschaks Seite zu bleiben, „um nicht hin und her zu springen“.

„Deswegen war das einzige Richtige für mich in dieser Situation, meine Entlassung aus dem KGB einreichen“, sagte Putin.